En el marco de las celebraciones por el Mes de la Patria, los estudiantes de la Institución Educativa N.° 22544 “Pedro Pablo Castro Peláez” protagonizaron una destacada jornada académica, demostrando sus conocimientos, talento y profundo fervor patriótico durante la primera fecha de exposiciones históricas.

La actividad permitió que los escolares fortalecieran su identidad nacional a través del estudio de los personajes que hicieron posible la independencia del Perú.

Fervor por la patria

Durante la jornada, los estudiantes del tercer grado desarrollaron una exposición sobre los Precursores de la Independencia, resaltando el papel de los intelectuales y pensadores que sembraron las primeras ideas de libertad en el país. Asimismo, los alumnos del cuarto grado “B” presentaron un trabajo dedicado a los Próceres de la Independencia, destacando la valentía y el sacrificio de los héroes que lucharon en los campos de batalla para alcanzar la emancipación del Perú.

El director de la institución educativa, Mag. Juan Manuel Trillo Calderón, expresó su satisfacción por el desempeño de los estudiantes y felicitó el compromiso de los docentes en la formación de los escolares.

“Me siento profundamente orgulloso del talento, la preparación y el entusiasmo que han demostrado nuestros estudiantes. Estas actividades no solo fortalecen sus conocimientos, sino que también cultivan el amor por nuestra historia, nuestros héroes y los valores que forjaron la independencia del Perú. Agradezco el esfuerzo de nuestros maestros y el respaldo de las familias para hacer posible este importante trabajo educativo”, manifestó.

La comunidad educativa destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la identidad nacional y fomentar el aprendizaje significativo de la historia peruana desde las aulas. Con estas exposiciones, la I.E. 22544 “Pedro Pablo Castro Peláez” busca una educación integral, promoviendo en sus estudiantes el respeto por el legado histórico y el orgullo de ser peruanos.

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