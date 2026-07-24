Desde las primeras horas de este viernes, un incendio de gran magnitud afecta una fábrica de cosméticos en el distrito de Los Olivos.
Más de 22 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú permanecen en el lugar realizando intensos trabajos para controlar la emergencia.
De acuerdo con la información disponible, el fuego se habría iniciado alrededor de las 3:00 de la madrugada en un almacén de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, ubicado en la avenida San Genaro 150. Las llamas se extendieron rápidamente por las instalaciones.
Ante la magnitud del siniestro, las autoridades cerraron el acceso al área para facilitar la intervención de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de la población. Además, los bomberos solicitaron la evacuación preventiva de los inmuebles cercanos para evitar riesgos.
Hasta el momento no se han determinado las causas del incendio.
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