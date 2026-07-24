El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que la Defensoría del Pueblo está en su derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el Código Penal Militar Policial si considera que vulnera la Constitución. Sin embargo, sostuvo que la norma se encuentra dentro del marco constitucional y que será el Tribunal Constitucional el encargado de resolver cualquier controversia sobre su validez.

Las declaraciones surgieron luego de que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunciara que la institución evalúa recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar la ley que establece que los delitos de función cometidos por policías y militares sean procesados exclusivamente por el Fuero Militar Policial.

¿Qué explicó Rospigliosi?

Durante una entrevista con RPP, el titular del Parlamento señaló que acudir al Tribunal Constitucional es el procedimiento que corresponde cuando se considera que una ley es inconstitucional. Además, cuestionó que algunos jueces opten por dejar de aplicar normas vigentes en lugar de recurrir a ese mecanismo.

“Bueno, está bien, por supuesto, ese es el camino. Yo siempre lo digo y lo repito, el camino cuando alguien cree que una ley es inconstitucional es presentar un recurso ante el TC, no hacer lo que hacen jueces politizados y prevaricadores de desacatar la ley. Eso no puede ser”, expresó.

Rospigliosi también sostuvo que la ley cuestionada encuentra respaldo en el artículo 173 de la Constitución, el cual reconoce la competencia del Fuero Militar Policial para conocer los delitos de función. En esa línea, consideró que quienes critican la norma omiten ese fundamento constitucional al cuestionar su contenido.

Cuestiona las críticas a la norma

El presidente del Congreso comparó esta situación con los procesos que involucran a jueces y fiscales, al señalar que existen mecanismos específicos para investigar a esos funcionarios. Bajo ese argumento, sostuvo que también debe confiarse en las instituciones encargadas de administrar la jurisdicción militar policial.

Asimismo, planteó que no existe el mismo nivel de cuestionamiento cuando jueces y fiscales son investigados dentro de su propio sistema. Finalmente, reiteró que la Constitución reconoce expresamente la existencia del Fuero Militar Policial para los delitos de función.

“Entonces, hagamos una cosa muy sencilla: pasemos a los jueces y fiscales que cometen delitos al Fuero Militar Policial. Ahí sí ya no están en su terreno. No, pues, debemos confiar en las instituciones, veremos lo que pasa, pero ya están adelantando opinión […] Vamos a ver, pero la Constitución lo establece [en el] artículo 173”, explicó.

Defensoría continúa evaluación jurídica

Horas después, la Defensoría del Pueblo informó que continúa realizando un análisis jurídico integral de la Ley N.° 32735, la cual modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal en materia de delitos de función y competencia de la jurisdicción militar policial.

La institución indicó que revisa la compatibilidad de la norma con la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos. Precisó que, si el examen concluye que la ley supera los límites constitucionales, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Finalmente, la Defensoría recordó que antes de la promulgación de la ley ya había expresado la necesidad de que cualquier modificación a la jurisdicción militar policial respetara la Constitución y los tratados internacionales. También señaló que la decisión final se adoptará una vez concluido el análisis técnico y jurídico correspondiente.