El corso descentralizado, con la presentación de sayas y caporales en el distrito de Cerro Colorado será una de las principales actividades del programa oficial por el 486.º Aniversario de Arequipa. La agrupación ganadora obtendrá un cupo para participar en el tradicional Corso de la Amistad, que se realizará el próximo 15 de agosto.

El anuncio fue realizado por Franco Navarro, coordinador general de la comisión de festejos, quien presentó las diez actividades y concursos que formarán parte de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Blanca.

Navarro informó que el tradicional Corso de la Amistad recorrerá desde las 9:00 de la mañana de la avenida Mariscal Castilla por la Av. Independencia hasta la zona de Dolores. Precisó que, para preservar el carácter cultural del evento, estará prohibida la participación de políticos o candidatos en cualquiera de los cuatro agrupamientos previstos para el desfile. La organización espera culminar la actividad alrededor de las 8:00 de la noche.

Dentro del programa también destaca el Festidanza Escolar 2026, concurso regional de danzas folclóricas que reunirá a estudiantes de primaria y secundaria de diferentes instituciones educativas de Arequipa.

Asimismo, se desarrollarán el Concurso de Selección de Tunas, el Concurso de Poesía Loncca 2026 y el Concurso de Música Arequipeña 2026, con el propósito de promover el talento artístico y revalorar las expresiones culturales de la región.

Las actividades también incluirán un concurso de artesanías en las especialidades de tallado en sillar, fierro forjado, repujado en cobre y repujado en cuero, además del Concurso Nacional de Pintura Rápida en Acuarela, que convocará a artistas de diferentes lugares del país.

Cada uno de los concursos tendrán sus propias bases, las cuales se publicarán oportunamente en las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Adempas, la Comisión de Festejos funciona en el tercer piso de la Municipalidad ubicada en la Plaza de Armas.