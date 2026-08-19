Candidato de Renovación Popular denuncia presuntas irregularidades en proceso de exclusión

Una disputa entre comerciantes instalados en la feria de La Laguna, en Viña del Río, terminó en una violenta gresca durante las actividades por el aniversario de Huánuco. Como consecuencia del enfrentamiento, un joven comerciante resultó con la nariz fracturada y heridas en el rostro la madrugada del lunes 17 de agosto.

El incidente se habría originado por la disputa de un espacio para la venta de productos en la cuadra 1 del jirón 2 de Mayo, a la altura de la discoteca El Kilombo, en la ciudad de Huánuco. En el lugar, la familia Moya Quedo se había instalado para ofrecer platos típicos con motivo de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.

PELEA POR ESPACIO

De acuerdo con la denuncia policial, Jorge Enrique Moya Quedo, de 32 años, habría tenido una discusión con tres comerciantes dedicados a la venta de joyería, debido a que estos ocupaban un espacio que, según la familia agraviada, impedía el normal desarrollo de su actividad comercial.

Según la versión del denunciante, ante la negativa de los comerciantes a retirarse del lugar, durante la madrugada del lunes Moya Quedo habría sido atacado por uno de los feriantes, conocido con el alias de “Arretero”.

El agraviado, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, habría recibido varios golpes en el rostro con un objeto punzocortante, ocasionándole una fractura en la nariz y cortes en el rostro. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital Regional Hermilio Valdizán para recibir atención médica.

Familiares del agraviado señalaron que el conflicto se habría iniciado días antes y que los comerciantes involucrados ya habían sido retirados del lugar por personal de Serenazgo de la Municipalidad de Huánuco. Sin embargo, aseguraron que, pese a ser desalojados, estos regresaban posteriormente para continuar ocupando el espacio.

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que deberá realizar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.