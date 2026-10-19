El incendio forestal que comenzó ayer en el sector de Mosopuquio, en el distrito de Characato, fue controlado esta mañana, luego de varias horas de lucha contra las llamas. La falta de agua dificultó el trabajo de los pobladores y bomberos que intentaron apagar el fuego desde el día anterior.

Según informó la Municipalidad Distrital de Characato, el incendio comenzó alrededor de las 11:30 horas de ayer. Pese a los esfuerzos por contenerlo, las llamas continuaron avanzando y fue necesario reforzar las labores de emergencia.

Una brigada, junto con personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), partió esta mañana a las 5:00 horas de hoy hacia la zona para apoyar en los trabajos de control y liquidación. Finalmente, el fuego fue controlado y de acuerdo a la informaicón preliminar se destruyó 400 hectáreas.

Las emergencias continúan durante la temporada seca, cuando la vegetación seca facilita la propagación de las llamas y dificulta las labores para extinguirlas.

Ante esta situación, la municipalidad pidió a los vecinos y visitantes evitar arrojar botellas de vidrio, envases de plástico, papeles y otros residuos en el campo. También recomendó no realizar acciones que puedan generar fuego y poner en peligro la vegetación y el entorno natural de Mosopuquio.