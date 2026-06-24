Miles de vecinos de los distritos de Arequipa y Miraflores quedaron sin el servicio de la energía eléctrica la tarde de este miércoles debido a una falla en una línea de distribución, situación que afectó diversas zonas urbanas durante aproximadamente 45 minutos.

El corte se produjo a las 17:34 horas y alcanzó a sectores del Cercado de Arequipa, Selva Alegre, San Lázaro, La Negrita, Buen Retiro, El Carmen, La Victoria y César Vallejo. En el distrito de Miraflores, la interrupción del servicio impactó principalmente a los sectores de Miraflores y San Antonio.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa encargada del servicio eléctrico, la emergencia se originó en la línea L-204 Miraflores, donde un cable se desprendió de su sistema de anclaje debido a un falso contacto de un cable.

La avería obligó a ejecutar trabajos correctivos de emergencia en la red eléctrica. Para las labores de reparación fue necesaria la utilización de una grúa especializada, mientras las cuadrillas técnicas intervenían la infraestructura afectada.

Tras culminar las acciones de reparación, el servicio eléctrico fue restablecido de manera progresiva en las zonas afectadas, permitiendo que miles de usuarios recuperaran el suministro antes de las 18:30 horas.

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