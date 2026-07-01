Según las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de los vecinos, fueron dos los delincuentes encapuchados quienes sorprendieron y desarmaron a dos policías de la comisaría Andrés Avelino Cáceres que, presuntamente, descansaban dentro de un patrullero durante la madrugada de este miércoles en el distrito de Hunter.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte del atraco. En las imágenes se observa que los delincuentes llegaron a las 4:00 horas a bordo de un automóvil rojo, descendieron del vehículo y caminaron aproximadamente dos cuadras hasta el patrullero, estacionado en la calle Tiabaya, en la urbanización Santa Mónica.

Una vez junto a la unidad policial, según la información preliminar de la Policía, los ladrones redujeron a los suboficiales Kenya Machaca y Leonardo Lastarria, a quienes amenazaron con arma de fuego para despojarlos de un fusil AKM con cuatro cacerinas, dos pistolas de reglamento abastecidas, las llaves del patrullero y sus teléfonos celulares.

Tras concretar el robo, los sujetos abandonaron el lugar a pie y corriendo por la misma ruta. El vehículo rojo los esperaba a corta distancia y, apenas abordaron la unidad, escaparon rápidamente.

Como consecuencia del asalto, ambos policías fueron heridos producto de los golpes, por lo que ingresaron al centro de salud Javier Llosa García. Uno de los policías tendría un corte en la cabeza. Los efectivos no portaban chalecos antibala.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias para identificar y capturar a los responsables. Entre las principales evidencias figuran las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, que permitirían reconstruir el recorrido de los asaltantes antes y después del violento robo.