La minería formal aportó S/15,272 millones a la recaudación fiscal entre enero y abril de 2026, un salto de 62.8% frente a los S/9,379 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

TE PUEDE INTERESAR: Las economías ilegales estarían moviendo 31 mil millones de dólares en Perú

De acuerdo al MINEM, la cifra equivale a casi todo lo recaudado durante el 2023: S/16,112 millones. Además, informó que solo en abril, la recaudación minera alcanzó S/6,353 millones, el monto mensual más alto del año, con un crecimiento de 92.1% respecto a los S/3,307 millones de abril de 2025.

Este incremento también benefició a los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas, que recibieron transferencias por S/4,121 millones en los primeros meses de este año. El mayor impulso provino de las regalías mineras, cuya recaudación creció 143% solo en abril.

Así también, la bonanza se refleja en las exportaciones, pues durante el primer trimestre de 2026, las ventas mineras al exterior alcanzaron US$ 21,425 millones, un crecimiento de 57.3 %.

ALZA DE PRECIOS INTERNACIONALES DEL COBRE Y ORO

Sin embargo, detrás de estas cifras récord aparece una paradoja: el aumento no proviene de una mayor producción, sino del alza sostenida de los precios internacionales del cobre y el oro, que desde 2024 superan los máximos alcanzados durante la pandemia.

Refiere que las exportaciones de cobre sumaron 697,400 toneladas métricas finas entre enero y marzo, 1.9 % menos que en ese cuatrimestre del año anterior; mientras que las de oro alcanzaron 1.62 millones de onzas, una reducción de 1.4 %.

Al respecto, el especialista tributario Marcial García Schreck advirtió que el Perú no está aprovechando plenamente esta coyuntura favorable. Si bien la producción de cobre creció 3.6% entre enero y abril, la extracción anual se mantiene estancada en torno a 2.7 millones de toneladas. Respecto al oro, la producción retrocedió 4.1% en los primeros cuatro meses del año.

Con estas cifras, se determinaría que el Perú recauda más, exporta más valor y transfiere más recursos a las regiones debido al precio de los minerales, pero no produce más cobre ni más oro.