Aprovechando que las lloviznas cubrieron de verde las zonas desérticas de Camaná, algunos pobladores ofrecen recorridos turísticos y cabalgatas para que los visitantes disfruten de los pastizales y los paisajes naturales de la zona.

Esta belleza natural representa una oportunidad para que los pobladores generen ingresos mediante la promoción de visitas y actividades turísticas. La propuesta es pasar tiempo al aire libre, caminar por el campo y observar de cerca los animales que forman parte de la vida rural.

Indican que para llegar a la zona se puede ingresar por Bandurrias o por la quebrada del Toro. Durante el trayecto, los visitantes pueden encontrar variedad de animales, entre vacas, caballos, burros.

Aprovechan el verdor de las lomas para generar turismo en Camaná

El interés por estos espacios puede beneficiar a los habitantes de la zona si las visitas se organizan de manera responsable y generan oportunidades para ofrecer servicios a los turistas. Sin embargo, para determinar cuánto aporta esta actividad a la economía local, se requiere conocer cuántas personas llegan, qué servicios contratan y qué ingresos obtienen las familias.

PROTECCIÓN

El aumento de las visitas también trae consigo una responsabilidad: conservar el paisaje. Quienes promocionan estos recorridos recomiendan llevar los alimentos y bebidas necesarios, pero también regresar con todos los residuos que se generen durante la jornada.

Las botellas de plástico, las bolsas y los restos de comida no deben quedar abandonados en el campo. Además de contaminar el entorno, pueden afectar a los animales que viven en la zona.

Otra recomendación es observar a los animales sin perseguirlos, asustarlos ni intentar agarrarlos. Mantener la distancia permite disfrutar de su presencia sin alterar su comportamiento.

Las lomas de Camaná pueden convertirse en una alternativa para impulsar el turismo y generar ingresos para las familias locales.