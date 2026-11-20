Las personas adultas mayores de la provincia de Camaná podrían contar con un centro especializado para recibir atención y protección. El Gobierno Regional de Arequipa aprobó el expediente técnico para construir un Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM), que estará ubicado en el distrito de José María Químper y requerirá una inversión de S/ 14 millones 565 mil.

El proyecto avanzó después de varios años de gestiones y retrasos en la elaboración de los estudios técnicos. La aprobación se realizó el 18 de noviembre de 2026, mediante la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N.° 560-2026-GRA/GRI.

En junio de 2025, el Consejo Regional de Arequipa aprobó un informe de fiscalización que revisó las actuaciones realizadas entre 2021 y 2024 para elaborar el expediente técnico. Como resultado, se identificaron indicios de presunta responsabilidad administrativa por acciones que habrían ocasionado demoras. El documento fue enviado a las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades.

Posteriormente, el proyecto pasó a la Gerencia Regional de Infraestructura para completar los estudios. También se suscribió un convenio entre el Gobierno Regional y la Sociedad de Beneficencia Pública de Camaná, el 22 de enero de 2026, con el propósito de culminar el expediente.

Con la aprobación de este documento, el proyecto queda listo para avanzar hacia la etapa de ejecución. Sin embargo, todavía no se ha anunciado una fecha para el inicio de los trabajos, debido a que primero se evaluará su priorización mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI).

La construcción del CARPAM busca contar con un espacio especializado para atender a las personas adultas mayores de Camaná.