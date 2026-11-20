La violencia contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo una realidad dentro y fuera de sus hogares. En el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este 20 de noviembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el INEI y UNICEF presentaron el informe “Crecer sin violencia”, que advierte que casi seis de cada 10 menores de edad sufrieron agresiones físicas o psicológicas por parte de sus padres o cuidadores.

El estudio, presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y UNICEF, también advierte que estas situaciones no siempre son reconocidas como violencia. Más del 40% de los niños encuestados considera que sus padres tienen derecho a golpearlos cuando se portan mal.

Otra de las cifras que preocupa corresponde a la violencia sexual, que afecta principalmente a las adolescentes mujeres. El 40,1% de ellas manifestó haber sufrido este tipo de agresión alguna vez en su vida, frente al 23,7% de los varones. Además, el 15% de las adolescentes mujeres la experimentó antes de cumplir los 12 años.

La violencia también está presente en las escuelas: seis de cada diez estudiantes señalaron haber sufrido agresiones por parte de otros alumnos alguna vez. En el último año, la violencia psicológica alcanzó al 45% de las adolescentes mujeres y al 35% de los varones.

El informe advierte, además, sobre las dificultades para buscar ayuda: el 54% de las niñas y niños y el 63% de los adolescentes que sufrieron violencia en el hogar no buscaron apoyo en una persona cercana.