La emoción del fútbol pisqueño entra en su etapa decisiva. La Segunda División ya tiene a sus cuatro equipos clasificados para disputar el cuadrangular final, instancia en la que Estudiantil Comercio, Beatita de Humay, Deportivo Molino y Rodolfo Espinar Ilish buscarán quedarse con uno de los dos cupos de ascenso a la Primera División del fútbol pisqueño para la temporada 2027.

Encuentros deportivos

La jornada inaugural se disputará este domingo 22 de noviembre en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea. A las 1:50 de la tarde se enfrentarán Estudiantil Comercio y Rodolfo Espinar Ilish, mientras que a las 4:00 p. m. será el turno de Deportivo Molino frente a Beatita de Humay. Dos encuentros que prometen intensidad y emociones en la lucha por alcanzar el ansiado ascenso.

El cuadrangular se desarrollará bajo el sistema de todos contra todos, en una sola rueda de tres fechas, por lo que cada resultado será determinante para las aspiraciones de los cuatro clubes. La expectativa está puesta en conocer qué equipos lograrán el objetivo de llegar a la máxima categoría del balompié pisqueño en el 2027.

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