En una jornada que quedará en la memoria del fútbol local, el Club San Jacinto aplastó a Sport Pisco con un abultado 14-0, resultado que no solo marca un hito en la Segunda División de Pisco, sino que también consolida al cuadro amarillo y azul como serio aspirante al ascenso.

Encuentro deportivo

Desde el primer minuto, San Jacinto mostró superioridad en todos los sectores del campo. Su propuesta ofensiva no dio respiro al rival, y la efectividad frente al arco fue clave para concretar una goleada poco habitual en el campeonato local. Cada ataque fue una amenaza, y el marcador fue reflejo de la contundencia con la que el equipo asumió el compromiso.

Pese a la ventaja acumulada en el primer tiempo, el equipo no bajó el ritmo. Mantuvo la presión, el orden táctico y la ambición, firmando una actuación que desató la euforia en las tribunas. “No fue uno, ni fueron dos... ¡fueron catorce goles!”, se escuchaba entre los hinchas, que celebraron cada anotación como una final.

Con esta victoria, San Jacinto no solo suma tres puntos vitales, sino que también envía un mensaje claro al resto de competidores: está listo para pelear el ascenso. La contundencia del resultado refuerza su imagen como uno de los equipos más sólidos de la temporada, con una plantilla que combina técnica, velocidad y vocación ofensiva.

