En una tarde llena de entusiasmo, entrega y buen fútbol, el Club Octavio Espinoza de Ica, conocido con orgullo como “El Solitario del Sur”, logró una victoria contundente de 3-0 ante Los Ángeles de La Palma, en el partido disputado en el estadio José Picasso Peratta, correspondiente a la segunda fecha de la liguilla de ascenso de la Liga Distrital de Fútbol de Ica.

Encuentro deportivo

Ante la presencia de sus fieles seguidores, el equipo iqueño mostró carácter desde el arranque. El primer tiempo fue dominado por Espinoza, que supo mantener el orden defensivo y generar peligro constante en el área rival.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos tras una falta en el área que el árbitro no dudó en sancionar con penal. Leonardo Herrera, con seguridad y precisión, ejecutó el disparo que se convirtió en el primer gol del encuentro, generando una explosión de alegría en las tribunas.

En el segundo tiempo, Los Ángeles intentó reaccionar, pero el Espinoza no bajó la intensidad. A los 64 minutos, una falta cerca del área dio paso a un tiro libre peligroso. Adriano Campos, con un remate certero, mandó el balón al fondo del arco, firmando el 2-0.

La victoria se selló a los 76 minutos con el tercer tanto, obra del delantero Martínez, quien aprovechó una desconcentración en la defensa para definir con frialdad y asegurar el triunfo para su equipo.

Con este resultado, el equipo se mantiene firme en su camino hacia el ascenso a la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Ica 2026, objetivo que ilusiona a toda una ciudad que vibra con el fútbol

VIDEO RECOMENDADO