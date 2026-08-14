A pocos días del inicio del campeonato de Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Pisco, un total de 19 clubes recibieron indumentaria deportiva que utilizarán durante la competencia. La entrega se realizó en la Municipalidad Provincial de Pisco y contó con la participación de representantes de los equipos y dirigentes de la liga.

Apoyo al deporte

La actividad estuvo encabezada por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, quien señaló que la entrega forma parte del apoyo que se viene brindando a los clubes de fútbol de la provincia.

Según se informó durante la actividad, los equipos recibieron la indumentaria completa, que comprende camisetas, medias y otros implementos deportivos, con los colores representativos de cada institución.

Entre los clubes que recibieron sus uniformes se encuentran equipos que cuentan con una larga trayectoria en el fútbol local, mientras que otros regresan a la competencia después de un periodo de ausencia. Es el caso de Estudiantil Comercio, institución que vuelve a la Segunda División y que durante la presentación mostró una camiseta con los colores blanco, verde y amarillo.

También destaca la presencia de Sport Pisco, uno de los clubes más antiguos y tradicionales del balompié pisqueño, que cuenta con más de 100 años de historia.

Las academias de fútbol también tendrán participación en el campeonato. Entre ellas figuran Raúl Cavero y Los Pumas, que trabajan con jóvenes jugadores y buscan aportar nuevos talentos al fútbol de la provincia.

De acuerdo con lo señalado durante la presentación, la Segunda División permitirá la participación de futbolistas de hasta 23 años, convirtiendo el torneo en una oportunidad para que jugadores jóvenes puedan ganar experiencia y mostrarse en la competencia local.

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