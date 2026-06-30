Aprueban licencia de la alcaldesa de Majes y otros regidores

El Concejo Distrital de Majes aprobó hoy las licencias solicitadas por la alcaldesa encargada, Gladys Condori, y los regidores Elmer Taparaco y Rosario del Carmen Ticona para ausentarse durante todo el mes de setiembre, en el marco del proceso electoral del próximo 4 de octubre. Sin embargo, la salida temporal de los concejales, abre un escenario de incertidumbre sobre el funcionamiento de la comuna.

Durante la sesión de concejo también se confirmó que la regidora Felipa Huillca solicitó licencia, por lo que serán cuatro los integrantes del concejo que dejarán temporalmente sus cargos. Esto representa la mitad de los regidores de la municipalidad.

De acuerdo con el secretario general de la comuna, Gladys Condori tramitó su licencia en calidad de regidora y no como alcaldesa, debido a que el Jurado Nacional de Elecciones aún no le ha entregado la credencial que la reconoce oficialmente como burgomaestre, pese a haber asumido el cargo en abril, tras la renuncia del exalcalde Jenry Huisa.

La situación genera un vacío administrativo. Ante la ausencia simultánea de Condori y de la regidora, Rosario Ticona, la alcaldía recaería temporalmente en el concejal Estanislao Calcina Calcina, quien asumiría la conducción del municipio durante el mes de licencia.

CONVOCATORIA DE ACCESITARIOS

La estabilidad del concejo, no obstante, dependerá de que el JNE convoque oportunamente a los regidores accesitarios para reemplazar a los concejales que se ausentarán. De no concretarse esa convocatoria y la entrega de credenciales, la municipalidad podría enfrentar dificultades para reunir el quórum necesario y desarrollar con normalidad las sesiones de concejo.

A este problema se suma otra situación pendiente. Cuando Gladys Condori asumió la alcaldía, correspondía que el JNE acreditara al accesitario que debía ocupar el escaño que dejó vacante como regidora. Sin embargo, esa convocatoria tampoco se ha realizado, por lo que el concejo ya funciona con una representación incompleta.

La semana pasada, la propia Gladys Condori reconoció que la falta de su credencial de alcaldesa afecta la emisión de documentos oficiales y otros actos administrativos que requieren sustento legal para su validez.

Condori solicitó licencia por 30 días para participar como candidata a la alcaldía distrital de Majes por el partido Ahora Nación en las elecciones regionales y municipales de 2026.

Por su parte, el regidor Elmer Taparaco precisó que pese a la licencia solicitada, no postuló a ningún cargo de elección popular. Alegó que ese periodo trabajará como asesor político de organizaciones políticas en Arequipa y de ser necesario solicitará más licencia para no incurrir en faltas.