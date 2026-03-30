Gabriel Calapuja de 18 años de edad, terminó con varias heridas punzocortantes en el cuerpo, luego que fue atacado mientras dormía por el dueño del local que su empleador alquila para el pelado de pollos en el distrito de Cerro Colorado.

El herido contó a los efectivos que la madrugada del lunes, Hernán Barrientos, su empleador, le habría reclamado por el alto uso de agua que hacían para su trabajo, pues esto se habría visto reflejado en el recibo de agua.

Esta situación habría sido la causa para una pelea entre el trabajador y el dueño del negocio. El hombre narró que al terminar su trabajo, como era de costumbre se echó a dormir y fue entonces cuando el dueño lo apuñaló varias veces.

El atacante quedó detenido, mientras que el joven permanece hospitalizado en el hospital Honorio Delgado Espinoza.

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