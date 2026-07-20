Arequipa: 100 estudiantes se descompensaron en desfile Campeón de Campeones

Más de 100 atenciones a escolares que se descompensaron durante el desfile Campeón de Campeones que se registró el último fin de semana en la avenida Independencia. La subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ana María Carrasco, confirmó que aún esperan el reporte consolidado de la Cruz Roja y las demás instituciones que participaron en la atención de las emergencias.

La funcionaria indicó que la comuna ejecutó un plan de contingencia que incluyó la participación de la Cruz Roja, Soporte Vital, la Clínica San Juan de Dios, personal del hospital Honorio Delgado y del hospital Goyeneche, además de 30 efectivos de Gestión del Riesgo de Desastres que instalaron carpas de hidratación a lo largo del recorrido. También se contó con cerca de 80 policías para reforzar la seguridad.

Carrasco explicó que, pese a las medidas adoptadas, las altas temperaturas y el esfuerzo físico realizado por los estudiantes durante el desfile habrían provocado las descompensaciones. Por ello, anunció que evaluarán cambios para las próximas ediciones, entre ellos modificar el horario de inicio del evento e insistir a las instituciones educativas para que los alumnos acudan bien alimentados antes de participar.

Asimismo, recordó que este año el recorrido del desfile ya había sido reducido como medida preventiva, pasando del tramo que llegaba hasta la avenida 2 de Mayo a uno que culminó en el estadio Melgar, a la altura de la avenida Víctor Lira. Sin embargo, señaló que tras las incidencias registradas se analizarán nuevas acciones para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

GANADORES

UGEL AREQUIPA SUR

I.E. Paola Frassinetti- Paucarpata (98 puntos)

I.E. Gran Libertador Simón Bolivar- José Luis Bustamante y Rivero (97 puntos)

I.E. Ejército Arequipa-Miraflores (95.67 puntos)

UGEL AREQUIPA NORTE

I.E. Juana Cervantes de Bolognesi

I.E. Honorio Delgado Espinoza