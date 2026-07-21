La tradición familiar, la pasión por la vitivinicultura y el compromiso con la excelencia vuelven a posicionar a Tacna entre las regiones vitivinícolas más importantes del país.

La historia de Bodega Franco es la historia de una familia que convirtió el amor por la tierra y el vino en un legado que hoy trasciende generaciones. Pedro Pablo Franco y Carmen Leonor, inspirados por la enseñanza y el ejemplo de sus padres, Don Agapito y Don Vicente, decidieron preservar una tradición vitivinícola que se remonta a décadas antes de 1970, cuando el cultivo de la vid y la elaboración artesanal de vinos eran parte de la identidad y la vida familiar.

Con esfuerzo, perseverancia y una permanente búsqueda de la calidad, aquel sueño familiar se ha consolidado en una de las bodegas más representativas del sur del Perú. Hoy, ese trabajo recibe un importante reconocimiento a nivel nacional.

Bodega brilla en CATEMOS Perú 2026

Bodega Franco celebra con enorme orgullo los importantes galardones obtenidos en la VI Edición del Concurso CATEMOS Perú 2026, realizada en el marco de la X Edición del Salón del Vino Peruano, la feria vitivinícola más importante del país.

En esta edición, un distinguido panel de enólogos y sommeliers nacionales e internacionales evaluó las muestras mediante una rigurosa degustación a ciegas, garantizando absoluta imparcialidad y los más altos estándares técnicos de calidad.

Concurso reunió a 41 bodegas

El concurso reunió a 41 bodegas de distintas regiones del Perú, con un total de 195 vinos en competencia, convirtiéndose en una de las ediciones más competitivas de su historia.

En este exigente escenario, Bodega Franco logró consolidarse entre las bodegas más destacadas del país, obteniendo importantes reconocimientos nacionales y regionales.

Reconocimientos nacionales

-Mejor Vino Rosado del Perú 2026: Franco de Negra Criolla 2026.

-Reconocimientos Regionales – Tacna

-Mejor Vino Rosado de Tacna 2026: Franco de Negra Criolla 2026.

-Mejor Vino Tinto de Tacna 2025: Franco Cabernet Franc 2025.

-Mejor Vino Blanco de Tacna 2026: Franco Moscatel de Alejandría 2026.

Asimismo, tres de sus vinos fueron distinguidos por su sobresaliente calidad técnica, obteniendo excelentes puntajes durante la evaluación:

-Franco Cabernet Sauvignon 2025: 87 puntos.

-Franco Blanco de Negra Criolla 2026: 87 puntos.

-Franco Quebranta Rosado Seco 2026: 86 puntos.