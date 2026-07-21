La madre del menor que perdió la vida tras recibir un disparo durante un operativo policial realizado la madrugada del domingo en Huacho pidió que el caso no quede impune. Asimismo, exigió que el efectivo policial señalado como presunto responsable sea investigado y reciba la sanción correspondiente.

De acuerdo con el testimonio de la madre del menor, ambos retornaban a su vivienda luego de asistir a una feria en Huaral. Viajaban junto a una amiga a bordo de una mototaxi cuando, al advertir un operativo policial, el conductor intentó huir. En su intento por escapar, perdió el control de la unidad, se despistó y terminó volcándose cerca de un colegio.

En ese momento, varios agentes intervinieron para detener al conductor de la mototaxi. Sin embargo, según el testimonio de la madre del menor, el hombre opuso resistencia durante la intervención, lo que llevó a uno de los efectivos policiales a sacar su arma de fuego.

“Yo quiero justicia, yo en todo momento lo he visto (al policía) con el arma; ahí no era necesario disparar. Eran 4 efectivos, o 5 efectivos; había serenazgo, ahí lo redujeron al chofer, lo tenían en el suelo pisando, pateándolo”, indicó para RPP.

La madre del menor relató que, tras resultar herido, su hijo fue trasladado a Lima para recibir atención médica especializada. No obstante, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones. En ese sentido, denunció que el traslado hacia la capital tomó cerca de siete horas, lo que, según afirmó, retrasó su atención.

La Policía Nacional del Perú informó, a través de un comunicado, que la Inspectoría General inició una investigación administrativa contra el oficial Luis Nazario Chumbes, señalado como el presunto autor del disparo que causó la muerte del menor.

La institución también confirmó que el menor falleció a consecuencia de un disparo que impactó en la cabeza y le provocó un traumatismo encéfalo craneano.