Arequipa: 11 trabajadores de construcción se salvan de morir tras volcadura de bus

El regreso a casa de un grupo de trabajadores del Consorcio Yura que está a cargo de la construcción de la carretera Cabrerías - Pampa Cañahuas, pudo acabar en tragedia luego de que la unidad en la que se trasladaban se despistara y volcara. El accidente dejó a 11 trabadores con diversas lesiones.

La Policía reportó que el accidente del bus de placa ATI-922 ocurrió la tarde de ayer a la altura del kilómetro 25 de la carretera Fundo Cabrerías. El conductor Juan José Alvarado Trinidad (42), manifestó que la unidad sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos, situación que le habría hecho perder el control del vehículo hasta salirse de la vía y volcar.

Tras el accidente, los trabajadores heridos fueron auxiliados y evacuados de emergencia en camionetas hasta la clínica San Juan de Dios, en Cayma.

Brian Huertas Espinoza, asistente general del Consorcio Yura, informó a la Policía sobre el traslado de los heridos que fueron identificados como: Juan José Alvarado Trinidad (42), Brayan Alexander Cutipa Gutiérrez, Vilma Valentina Llanchipa Paredes, Iván Torres Calizaya, Juan Walter Cruz Ticona, Alex Bautista Arredondo, Edinson López Guevara, Nancy López Llamoca, Rolan Dimes Flores Navarro, Eliana Ángela Quispe Mamani y Luis Ernesto Andia Orellana.