Una condena de 12 años, 10 meses y 20 días de prisión efectiva se dictó contra el ciudadano extranjero Alejandro José Toro Manzano, por el delito de coautor contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, al ser uno de los participantes en el asalto a una joyería del Cercado de Arequipa, ocurrido en 2022.

El caso se remonta al 22 de marzo de ese año, cuando dos sujetos (Gaspard Neyra) ejecutaron un atraco en un local ubicado en la calle Mercaderes. De acuerdo con lo sustentado por el fiscal Ruben Núñez Soto durante el juicio, uno de ellos ingresó como supuesto cliente y pidió ver cadenas de oro. Segundos después, su cómplice irrumpió armado y redujo a trabajadores y clientes.

Toro Manzano también portaba un arma de fuego y amenazó a quienes intentaron escapar, mientras se concretaba el robo de joyas valorizadas en alrededor de 100 mil soles. Tras el golpe, ambos huyeron en una motocicleta.

Las investigaciones posteriores permitieron reconstruir lo ocurrido y ubicar a los responsables. El ahora sentenciado fue capturado recién en octubre de 2025, más de tres años después del asalto.

Por este mismo caso, su coautor, Ronnie Gaspard Neyra, ya había sido condenado a 18 años, 4 meses y 29 días y a la fecha cumple una pena de 35 años de prisión, tras la acumulación de sentencias.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece el pago de una reparación civil de los 106 mil 500 soles que ambos deberán asumir de manera conjunta.

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