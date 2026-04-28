Unas 12 empresas de minivan que realizan el servicio de transporte interprovincial de pasajeros acudieron al Poder Judicial mediante medidas cautelares para continuar brindando este servicio a raíz de la pérdida de vigencia del permiso por 10 años otorgado durante la gestión de la exgobernadora Yamila Osorio.

José Aquise Cárdenas, gerente regional de Transportes y Comunicaciones, mencionó que el marco normativo vigente establece que estas unidades de tipo M2 (minivan) no pueden brindar el servicio en las rutas donde ya operan las unidades M3 (buses).

Durante una actividad realizada en el óvalo de Paseo de la Cultura, el funcionario señaló que al menos 12 empresas interpusieron esta medida legal, siendo Camaná, Islay y Caylloma las rutas que cubren, las mismas que también son cubiertas por vehículos M3. “Han recurrido al Poder Judicial y ahí el criterio es acoger las medidas cautelares que han solicitado”, precisó.

En cuanto a plazos para que este tema judicial se resuelva, Aquise Cárdenas indicó que ello podría tomar varios años, en tanto, estás unidades seguirán operando en sus rutas. El funcionario añadió que cada empresa cuenta con 20 a 80 unidades.

De otro lado, el gerente de Transportes y Comunicaciones informó que entre enero y octubre del 2025 se registraron 5,158 accidentes de tránsito en vías locales, regionales y nacionales de la región Arequipa, donde uno de los principales causantes es el estado de las vías de comunicación.