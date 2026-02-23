Arequipa enfrenta una de las emergencias más graves de la temporada de lluvias, luego que ayer el ingreso de lodo arrasó en la avenida Metropolitana afectando incluso parte de la línea férrea que cruza la zona. En su recorrido, el huaico sepultó varios vehículos, algunos de los cuales permanecen cubiertos bajo toneladas de escombros.

Varios vehículos quedaron sepultados a lo largo de la Av. (Foto: Juan Guilermo Mamani)

Metros más abajo, en el complejo habitacional Flora Tristán, el panorama es igualmente dramático. Al menos 130 departamentos del primer piso resultaron inundados por el lodo, que ingresó con una altura aproximada de 1.5 metros alrededor de las 5:00 horas de la tarde de ayer. La fuerza y rapidez del agua no dieron tiempo de reaccionar a los habitantes.

Inundación de los departamentos en los primeros pisos de los edificios en Flora Tristán (FOTO: Juan Guillermo Mamani)

“Lo hemos perdido todo”, relataron varias familias afectadas, quienes señalaron que el lodo malogró los equipos de trabajo, cocinas, muebles y electrodomésticos. En algunos edificios, las puertas de los primeros pisos quedaron bloqueadas por el material acumulado, dejando atrapadas a las personas de los pisos superiores.

La línea férrea fue destruida y las rocas quedaron en el lugar (Foto: Juan Guilermo Mamani)

La emergencia también dejó prácticamente desaparecida la torrentera El Chullo, que quedó completamente colmatada por el material arrastrado, alterando el cauce natural y elevando el riesgo ante nuevas precipitaciones.

Vecinos de la zona informaron que la empresa Perú Rail trasladó rocas al lugar para proteger la línea férrea, sin embargo, el agua ingresó y las grandes piedras contribuyeron a la formación de un embalse que agravó el impacto del huaico.

Ante la inminencia de nuevas lluvias previstas para las próximas horas, los afectados solicitan apoyo urgente de mano de obra y maquinaria pesada para retirar el lodo lo antes posible. La prioridad, señalaron, es limpiar la zona antes de que otro huaico vuelva a poner en riesgo sus viviendas y sus vidas, con las precipitaciones que el Senamhi advirtió para más tarde.

