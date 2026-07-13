El juzgado condenó a 15 años de prisión a Elmer Martínez Ch. por el asesinato de su hermano, crimen ocurrido en marzo de 2022 en el distrito de La Joya, en Arequipa. La investigación del Ministerio Público determinó que el sentenciado intentó encubrir el homicidio con la simulación de un ataque perpetrado por desconocidos.

Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado ordenó el pago de S/ 50 mil por concepto de reparación civil a favor de los deudos de la víctima. No obstante, la ejecución de la sentencia quedó suspendida hasta que sea revisada y confirmada por la instancia superior.

El caso se remonta a la tarde del 18 de marzo de 2022, cuando Elmer Martínez informó que él y su hermano, identificado con las iniciales G.M.Ch., habían sido atacados por delincuentes mientras salían en un camión de una cantera de minerales no metálicos en La Joya. Según su versión, la víctima había fallecido a causa de un disparo de arma de fuego.

Sin embargo, las diligencias dirigidas por la fiscal provincial Isabel Cristina Hurtado Mazeyra, del Octavo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, comenzaron a desvirtuar ese relato. Peritos de criminalística y agentes especializados recogieron evidencias en la escena del crimen y detectaron inconsistencias en la versión del acusado.

Durante la investigación, Elmer Martínez incurrió en contradicciones durante sus declaraciones y los resultados de los peritajes no coincidían con el supuesto ataque armado que describía.

Las pruebas científicas establecieron que la víctima no murió por un disparo, sino por los fuertes golpes que recibió en la cabeza con un objeto contundente. Además, los investigadores hallaron abundantes rastros de sangre dentro de la cabina del camión, lo que permitió concluir que la agresión ocurrió en el interior del vehículo.

Otro elemento determinante fue el hallazgo de restos de sangre del fallecido en la ropa del acusado, además de los análisis de ADN, la necropsia, la reconstrucción de los hechos y los testimonios de peritos y testigos presentados durante el juicio.

Con estos elementos, el juzgado concluyó que no existió participación de terceros y declaró a Elmer Martínez Ch. autor del delito de homicidio calificado en agravio de su propio hermano. La sentencia aún deberá ser ratificada por una instancia superior para quedar firme.