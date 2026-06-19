Tras la alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) por el descenso de temperatura nocturna hasta el sábado 20 de junio, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que 160 distritos están en riesgo.

LEA TAMBIÉN: Gobierno prorroga estado de emergencia en 22 distritos de Arequipa por lluvias

De este total, 16 pertenecen a la región Arequipa; ocho están en nivel de riesgo “Muy Alto” y ocho en riesgo “Alto”. Comprenden una población expuesta de 62 319 habitantes y 51 786 viviendas particulares ocupadas con personas presentes.

Respecto a la región, estima que 6 491 se trata de personas de más de 60 años de edad, por lo que su estado es vulnerable; así como 5 611 son niños de entre 0 y 5 años de edad.

Se trata de San Juan de Tarucani, Yura, en la provincia de Arequipa; Chachas, Choco, en Castilla; Callalli, Caylloma, Chivay, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tisco, Tuti, Yanque, en Caylloma; Cayarani en Condesuyos; Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, en La Unión.

Elaborado por Cenepred

Ante este panorama, Indeci recomienda tomar las medidas necesarias para evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, además de cubrirse la cabeza, el rostro y la boca a fin de evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

De acuerdo a Senamhi, en zonas altoandinas de la región Arequipa se esperan temperaturas de hasta -16°C.