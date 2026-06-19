Distritos de Arequipa en riesgo por bajas temperaturas. Foto: GEC.
Distritos de Arequipa en riesgo por bajas temperaturas. Foto: GEC.

Tras la alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) por el descenso de temperatura nocturna hasta el sábado 20 de junio, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que 160 distritos están en riesgo.

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De este total, 16 pertenecen a la región Arequipa; ocho están en nivel de riesgo “Muy Alto” y ocho en riesgo “Alto”. Comprenden una población expuesta de 62 319 habitantes y 51 786 viviendas particulares ocupadas con personas presentes.

Respecto a la región, estima que 6 491 se trata de personas de más de 60 años de edad, por lo que su estado es vulnerable; así como 5 611 son niños de entre 0 y 5 años de edad.

Se trata de San Juan de Tarucani, Yura, en la provincia de Arequipa; Chachas, Choco, en Castilla; Callalli, Caylloma, Chivay, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tisco, Tuti, Yanque, en Caylloma; Cayarani en Condesuyos; Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, en La Unión.

Elaborado por Cenepred
Elaborado por Cenepred

Ante este panorama, Indeci recomienda tomar las medidas necesarias para evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, además de cubrirse la cabeza, el rostro y la boca a fin de evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

De acuerdo a Senamhi, en zonas altoandinas de la región Arequipa se esperan temperaturas de hasta -16°C.

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