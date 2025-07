Sussy Sánchez Gonzales, enfermera de EsSalud Arequipa, investigada por ofrecer puestos laborales a cambio de dinero, recibió 18 meses de prisión preventiva por el delito continuado de tráfico de influencias. La medida fue dictada por la jueza de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como sustento, videos, grabaciones de voz, mensajes, correos, documentos bancarios y otros elementos probatorios que corroboran las declaraciones de al menos ocho profesionales de salud. Además, de la falta de arraigos y el peligro de fuga.

Además, resolvió que no procede la confesión sincera planteada durante la audiencia por la defensa de la investigada porque ella no reconoce los hechos imputados por la Fiscalía. Así también, padecer de ludopatía no estaba acreditado oficialmente con una pericia o diagnóstico médico.

Según la investigación entre el 2022 y el 2024, la enfermera ofreció a ocho profesionales de la salud (Obstetra, Médico Otorrino, Técnicas de Enfermería y Odontólogos) interceder para ser beneficiados con plazas de acuerdo a su especialidad; para lo cual solicitó aproximadamente 12 sueldos, entre 80 mil soles a 60 mil soles.

Las personas confiadas de ingresar a trabajar a EsSalud debían realizar un adelanto para la separación de la plaza, luego completar el 50% del pago antes del examen o apenas realicen la postulación y el 50% del dinero debía ser entregado una vez adjudicada la plaza. Ante el incumplimiento, pidieron la devolución, pero no se concretó.

Se estima una sanción no menor de ocho años de pena privativa de la libertad.