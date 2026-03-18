Arequipa: 21 de años de cárcel para hombre por la muerte de su padrastro

Una sentencia de 21 años, 5 meses y 5 días de prisión efectiva se dispuso para Luis Tacuri Torres por el homicidio de su padrastro, Fernando Apaza Colca, y por causar lesiones a un vecino que intentó intervenir durante el ataque.

La sentencia fue dictada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata en Arequipa. El imputado, quien cuenta con antecedentes y es considerado reincidente, se acogió a la conclusión anticipada del proceso y aceptó los cargos en su contra.

De acuerdo con el fallo, se le impuso 17 años, 1 mes y 22 días de pena por el delito de homicidio simple por la muerte de su padrastro, y 4 años, 3 meses y 13 días por el delito de lesiones por los daños a su vecino.

El crimen ocurrió el 14 de setiembre de 2025, en el sector de La Rinconada, distrito de Mariano Melgar, durante una reunión familiar. Según lo acreditado por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariano Melgar, tras una discusión y ofensas contra su familia, el ahora sentenciado atacó a la pareja de su madre con un arma punzocortante, causándole heridas mortales en el abdomen y la espalda.

La víctima falleció días después del ataque, el 17 de setiembre. Durante la noche de agresión, su vecino Jairol Sullca Mita intentó auxiliar a la víctima, pero fue agredido por el atacante, quien le lanzó una piedra en la cabeza, provocándole lesiones.

El juez Alan Castro Choque también fijo el pago de reparación civil de 88 mil soles por el delito de homicidio y de 8 mil soles por las lesiones.