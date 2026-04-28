La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a 25 años de prisión efectiva al abogado inhabilitado y exjuez del Octavo Juzgado Especializado en lo Civil, Alberto Medina Salas por el delito de violación sexual de una persona, revirtiendo de esta forma el fallo absolutorio emitido en primera instancia.

El colegiado, integrado por los jueces superiores Cecilia Aquice Díaz y Roger Pari Taboda, con voto singular de Percy Chalco Ccallo, dispuso además que el juzgado de origen emita de inmediato las órdenes de captura para garantizar el cumplimiento de la condena.

La decisión de segunda instancia revocó la sentencia del 14 de abril de 2025, en la que un tribunal especializado en violencia contra la mujer había absuelto al acusado por insuficiencia probatoria. Sin embargo, en apelación, los magistrados concluyeron que el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del exmagistrado mediante pericias toxicológicas y certificados médicos.

Estas pruebas determinaron que la víctima se encontraba en estado de ebriedad absoluta y presentaba lesiones traumáticas, lo que desbarató la versión de la defensa, que sostenía un supuesto consentimiento basado en registros informáticos manipulados y testimonios contradictorios. El tribunal también consideró como agravante la reincidencia del sentenciado, pues el exjuez tuvo varias denuncias en diferentes años por el mismo delito, pero habían sido archivadas.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2017, cuando Medina Salas citó a la víctima en su oficina bajo el pretexto de participar en un desfile de modas. Sin embargo, la llevó a su domicilio, con la excusa del retraso del desfile, donde le suministró bebidas alcohólicas hasta dejarla sin capacidad de reacción, momento en el que se habría producido la agresión sexual. El colegiado fijó en 30 mil soles el monto de reparación civil a favor de la víctima.