Miles de vecinos de los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar, Alto Selva Alegre y Miraflores continúan afectados por la interrupción del servicio de agua potable, luego de que al corte programado por Sedapar se sumara la rotura de una tubería de conducción proveniente de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) Miguel de la Cuba Ibarra. Aunque la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el abastecimiento comenzó a restablecerse de manera progresiva, los usuarios cuestionan la escasa información brindada por la empresa prestadora del servicio.

La Sunass verificó que la avería en la línea de conducción fue reparada durante esta mañana, lo que permitió reiniciar gradualmente el suministro en los circuitos R-5, R-4, R-10, N-5B, N-5, N-49, N-4, N-3C, N-3B y N-3, correspondientes a los distritos afectados. Sin embargo, la normalización del servicio dependerá del llenado progresivo de las redes, por lo que algunos sectores aún deberán esperar para contar nuevamente con agua en sus viviendas.

De acuerdo con el organismo regulador, la emergencia alcanza a 31 mil 994 conexiones domiciliarias, mientras Sedapar distribuyó el agua durante la mañana mediante camiones cisterna en las zonas más perjudicadas.

Sedapar restringe comentarios en su cuenta de Facebook para que los usuarios no expresen sus opiniones

Pese a ello, los reclamos de los usuarios no solo se centran en la falta del servicio, sino también en la atención brindada por Sedapar. La empresa emitió un comunicado indicando que el reparto de agua en cisternas se realizaría hasta las 9:30 horas; sin embargo, restringió los comentarios en su cuenta oficial de Facebook, impidiendo que los afectados formularan consultas o expresaran sus reclamos en esa plataforma.

A ello se suma el malestar por la limitada atención telefónica. Vecinos señalaron que al comunicarse con el centro de atención al cliente solo encuentran una respuesta automatizada, sin obtener información precisa sobre el horario de reposición del servicio o la distribución de las cisternas, situación que incrementó la incertidumbre entre las familias afectadas.