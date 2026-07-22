En la región Arequipa son 300 los colegios que incluyen la educación bilingüe intercultural, destacándose la enseñanza del idioma quechua, hablado por el 17% de la población en Arequipa, informó el subgerente de Comunidades Campesinas, Roger Alanoca.

“Una gran parte y con sorpresa está La Joya. Son más o menos 50 instituciones educativas que están focalizados ahí como educación bilingüe o intercultural”, mencionó el funcionario tras la presentación del II Festival de cuenta cuentos andinos Willakuykunaq Raymin 2026, realizado en la Biblioteca Mario Vargas Llosa.

Alanoca señaló que se evalúa incluir en esta enseñanza el idioma aymara, además de pedir a las personas no sentir vergüenza por hablar en quechua o aymara, “yo pienso que mucho más que el 17%, en Arequipa, por lo menos, debemos estar sobre 30% o 40% de la población arequipeña que habla idioma quechua”, acotó.

Según el censo poblacional 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 22% de la población encuestada dijo hablar quechua.

CONCURSO

Para participar del concurso de cuenta cuentos, los estudiantes podrán presentar su trabajos entre el 31 de julio y el 28 de agosto, mientras que la evaluación será entre el 29 de agosto y 11 de septiembre, en tanto, la publicación de resultados se dará entre el 16 y 17 de septiembre.

Serán 4 las categorías que participarán en la competencia: A-1 (primero a tercero de primaria), A-2 (cuarto a sexto de primaria), B-1 (primero a tercero de secundaria) y B-2 (cuarto y quinto de secundaria), donde se premiará a los primeros tres puestos de cada categoría.

Estos premios consisten en bicicletas, kits escolares, diplomas de reconocimiento, además de la publicación de los cuentos, los cuales deberán ser vídeos de 3 a 6 minutos y que muestre a los participantes con un traje representativo.