Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, reveló que busca mantener una relación cordial como padres con su aún esposa, Monserrat Seminario. El comediante contó que, hasta hace unos días, ambos no mantenían ningún tipo de comunicación, ya que la piurana lo había bloqueado de su celular.

“ Estoy tranquilo, las cosas ya están normal, estamos hablando con la señora, llevando una relación cordial como gente civilizada y dejar de estar peleando ”, indicó a Trome.

En ese sentido, el cómico espera que la piurana le dé pronto el divorcio: “ Todavía no hemos hablado del tema, pero tiene que darme el divorcio ”.

Por otro lado, aseguró que su relación con Heydi Amado va bien: “ Todo está bien, a todos lados voy con ella, pero cuando salgo con mis hijas voy solo para evitar malos comentarios de la señora (Monserrat) ”, afirmó.

Monserrat Seminario revela en qué se gastó la plata de ‘Melcochita’: “Eso es verdad”

Monserrat Seminario volvió a pronunciarse sobre el fin de su relación con Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, y reconoció que utilizó parte del dinero del cómico. No obstante, aseguró que esos recursos fueron destinados a cubrir los gastos de sus hijos y garantizar su educación. Además, rechazó las versiones que durante años la señalaron de haber permanecido en el matrimonio por un supuesto interés económico.

En declaraciones a Trome, la expareja de ‘Melcochita’ aseguró que durante sus 17 años de matrimonio renunció a proyectos personales y laborales. También informó que el proceso de divorcio continúa y dejó claro que no considera una reconciliación.

La piurana se pronunció sobre las críticas que recibió en su matrimonio y fue clara al ser consultada si utilizó dinero de ‘Melcochita’. “Sí, en mis hijas y en la educación de mi hijo, eso es verdad”, declaró, asegurando que el dinero fue destinado a su familia.

Asimismo, indicó que, junto con los gastos de crianza, procuró reunir fondos para la compra de un departamento destinado a garantizar el bienestar de sus menores.

Sin embargo, Monserrat sostuvo que esos ahorros no llegaron a materializarse debido a que, según afirmó, integrantes del entorno familiar del humorista habrían intervenido en el manejo del dinero, lo que habría ocasionado su pérdida. Indicó además que también habría perdido terrenos y otras propiedades.