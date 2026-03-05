El Poder Judicial dictó 35 años de prisión contra un taxista acusado de cometer abuso sexual contra un adolescente de 14 años y contagiarle Sífilis y VIH, en Arequipa.

La sentencia fue emitida en primera instancia por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, que halló responsable al taxista Carlos Mamani H. tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público del Perú.

El tribunal, integrado por el juez Joseph Emerson Ccaza Zapana y las magistradas Ana Lizbeth Flores Gutiérrez y Giovanna Flores Aquino, determinó por unanimidad la culpabilidad del acusado, al considerar la gravedad del delito, que no solo implicó violencia sexual contra un menor, sino también daños irreparables en su salud.

Durante el juicio, la Fiscalía sustentó que el sentenciado ya tenía antecedentes por un delito similar, motivo por el cual se encontraba recluido en el penal, cumpliendo otra condena.

Según la investigación fiscal, el ataque ocurrió en agosto de 2018, en una vivienda del distrito de Paucarpata. El hecho se conoció cuando los padres del adolescente lo llevaron al Hospital Goyeneche debido a problemas de salud. Tras los exámenes médicos, se confirmó que el menor había contraído la enfermedad, lo que llevó a iniciar las investigaciones que finalmente identificaron al responsable.

