La Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) superó la meta prevista para el matrimonio civil y religioso comunitario, con cerca de 380 parejas inscritas para participar en la ceremonia programada para el próximo 17 de octubre. Tula Luna, encargada de esta oficina, destacó la acogida de la población arequipeña a esta iniciativa.

De acuerdo con la funcionaria, 292 parejas cumplieron con los trámites para contraer matrimonio civil, mientras que otras 87 se inscribieron para la ceremonia religiosa. La cifra representa un incremento respecto al año pasado, cuando se registraron 215 matrimonios civiles y 51 religiosos.

“Estamos contentos porque hemos sobrepasado nuestra meta”, señaló Luna, quien resaltó el trabajo realizado por la municipalidad para facilitar el acceso de las parejas a este servicio. La actividad forma parte de las celebraciones por el aniversario de Arequipa y busca brindar una alternativa a ciudadanos que tienen dificultades económicas para asumir los costos de una boda.

Actualmente, las parejas se encuentran en la etapa de publicación de los edictos matrimoniales. Según explicó Luna, una vez publicados estos avisos debe cumplirse el plazo legal de ocho días para permitir que cualquier persona que tenga conocimiento de algún impedimento pueda presentar una oposición. La funcionaria indicó que, hasta el momento, no se han presentado oposiciones y que los desistimientos registrados ocurrieron antes de la publicación de los edictos.

Entre los participantes también figuran ciudadanos extranjeros. La Oficina de Registro Civil cuenta con aproximadamente 15 expedientes correspondientes a personas provenientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, además de un ciudadano de Canadá. Estos casos también deberán cumplir con el periodo de publicación de los edictos antes de concretarse el matrimonio.

Luna informó que la ceremonia estará a cargo de la alcaldesa provincial de Arequipa y contará con las medidas de seguridad y organización previstas para este tipo de actividades. Las parejas fueron exhortadas a prepararse con anticipación y coordinar sus trajes, aros e invitados.

El trámite fue completamente gratuito, debido a una exoneración aprobada por el Concejo Municipal que incluyó la ceremonia, el certificado médico y la publicación del edicto matrimonial.