Alrededor de 5 mil 600 trabajadores municipales de Arequipa saldrán a las calles este 17 y 18 de noviembre para protestar contra tres artículos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría incorporado en la Ley de Presupuesto y que, según los sindicatos, recortarían derechos y beneficios laborales. A nivel nacional, la medida congregaría a unos 126 mil servidores.

Renato Carreón, secretario regional de la Federación de Servidores Municipales de Arequipa, cuestionó que las disposiciones establezcan filtros para los beneficios obtenidos mediante negociaciones colectivas descentralizadas, pese a que estos cuentan con viabilidad presupuestal de cada gobierno local. La medida alcanzaría a trabajadores de los regímenes 276, 728 y CAS.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el régimen 276, pues uno de los artículos modificaría la modalidad de pago de determinados conceptos y afectaría el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que reciben los trabajadores al jubilarse.

Pese a las movilizaciones, las municipalidades mantendrán la atención de los servicios indispensables para no perjudicar a la población. Carreón aseguró que se garantizará el recojo de residuos sólidos, la limpieza pública y otras labores esenciales, por lo que estas actividades continuarán durante las jornadas de protesta.

La concentración en Arequipa será a las 8:30 de la mañana en la avenida Venezuela, desde donde los manifestantes se desplazarán hacia la Plaza de Armas. El dirigente advirtió que las protestas podrían radicalizarse si sus demandas no son atendidas e incluso no descartó un paro indefinido.