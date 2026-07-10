Entre enero y mayo de este año, en Arequipa se denunciaron 522 desapariciones de personas, cifras que se dieron a conocer ayer durante la llegada a la ciudad de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, para participar en el lanzamiento de la campaña “Encontrarte, evitemos más desapariciones” en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar.

Pariona Valer señaló que los casos de desaparición muchas veces se inician con situaciones cotidianas, como ofertas laborales o a través de las redes sociales, situaciones que luego pueden conllevar a la trata de personas, razón por la cual se empieza con esta campaña comunicacional en colegios del país, para prevenir y alertar a los escolares sobre los riesgos.

“En este programa nosotros damos a conocer cuáles son los riesgos de trata de personas, los riesgos que pueden tener en redes sociales. De esa manera nosotros trabajamos haciendo un enfoque preventivo antes de que pueda suceder la trata de personas”, señaló antes de su salida del plantel educativo.

CASOS DE TRATA DE PERSONAS

Según las cifras proporcionadas por el Ministerio Público, hasta mayo de este año se ingresaron 77 casos por el delito de trata de personas en la Fiscalía especializada en estos casos, de los cuales 52 se encuentran registrados como atendidos.

Según este reporte, desde el 2023 a la fecha se ingresaron 699 casos con investigación fiscal por trata de personas, siendo el 2025 el año en que mayores casos se reportaron, con 212 ingresados a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa, la cual cuenta con 3 fiscales especializados para atender este tipo de denuncias.

INAUGURAN CENTRO DE EMERGENCIA MUJER

En otra de las actividades realizadas por el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Arequipa, se inauguró el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en el distrito de Cerro Colorado, el cual atenderá las 24 horas y que cuenta con psicólogos, abogados y servicio social a disposición de manera gratuita de la población que sea víctima de violencia. Se trata del quinto Centro de Emergencia Mujer en los últimos 100 días a nivel nacional.

Las cifras en cuanto a violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la región Arequipa también son elevadas, según precisó la ministra, “las cifras son alarmantes, a nivel nacional nosotros ya hemos venido atendiendo más de 70 mil casos, en Arequipa vamos atendiendo más de 6 mil 700 casos en nuestros 24 Centros de Emergencia Mujer”, precisó.

Solo entre enero y mayo del presente año se denunciaron 5 mil 440 casos ante la Policía Nacional, aunque esta cifra representa un 17 % menos de casos respecto al mismo periodo del 2025. Cabe señalar que 14 de los CEM en Arequipa se encuentran instalados en comisarías.

Entre el 2020 y 2025 se registraron 107 mil 816 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, siendo el 2020 el que registró la mayor cantidad con 19 mil 369 denuncias, una cifra que se ha ido reduciendo, salvo el 2023 donde se reportaron 19 mil 208 denuncias.