La Policía Nacional del Perú evalúa si el robo de un cargamento de lingotes de oro ocurrido el jueves en el distrito de Santiago de Surco guarda relación con un asalto similar ocurrido en la Costa Verde durante el mes de marzo. El comandante general de la institución, Óscar Arriola, indicó que una de las hipótesis apunta a que personas involucradas en ese caso anterior habrían participado nuevamente en este hecho.

En este último ataque, cinco delincuentes armados interceptaron la unidad que trasladaba el cargamento cuando circulaba por la avenida El Derby. Los asaltantes se movilizaban en una camioneta blanca y dispararon contra el vehículo para apoderarse de la mercancía, dejando herido al conductor.

¿Cuál es la relación entre ambos asaltos?

Según Arriola, no se descarta que algunos integrantes que permanecieron en libertad tras ese hecho hayan intervenido en el nuevo ataque. El jefe de la PNP sostuvo que los responsables habrían planificado con anticipación el recorrido del vehículo que transportaba el cargamento.

“Han transitado por esta zona que parece haber sido estudiada para asestar el golpe. Esta mochila pequeña que contenía este material de oro en un peso aproximado de 5 kilos. ( ¿Se trataría de la misma banda ?) Hipótesis de que habrían remanentes que han quedado en libertad y que habían participado acá”, señaló ante la prensa.

Otro aspecto que forma parte de la investigación está relacionado con las condiciones en las que se realizó el traslado de los lingotes. Arriola informó que el agente encargado de brindar seguridad al cargamento no contaba con un arma de fuego al momento del asalto, situación que será evaluada dentro de las diligencias para determinar cómo se ejecutó el robo.

El comandante general también indicó que la empresa afectada presentará la denuncia correspondiente para formalizar el caso. Ese procedimiento permitirá continuar con las investigaciones y esclarecer las circunstancias del ataque.

La carga sustraída estaba compuesta por aproximadamente cinco kilos de lingotes de oro. El envío había sido recogido en la avenida El Polo y tenía como destino un almacén ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La investigación permanece a cargo de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional. Los agentes continúan recopilando evidencias para identificar a todos los involucrados y determinar si existe una conexión entre ambos robos de lingotes registrados este año.