Al menos 4 mil niños menores de cinco años y más de 2 mil menores de hasta seis años en la región Arequipa no cuentan con su esquema completo de vacunación, situación que los expone a enfermedades prevenibles como el sarampión, advirtió Giovanna Valdivia, responsable del área de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud.

Ante este panorama, en esta semana se desarrollará una campaña nacional de vacunación, cuyo objetivo es cerrar las brechas y proteger a los menores que aún no han recibido todas las dosis correspondientes. La estrategia busca reforzar la protección de la población infantil frente a enfermedades que representan un serio riesgo sanitario, entre ellas el incremento de casos de tos ferina, que en lo que va del 2025 registra 77 casos, cuando en el 2024 prácticamente no se reportaron.

A ello, se suma el riesgo de reintroducción del sarampión, debido a la presencia de casos en países vecinos como Chile y Bolivia, lo que refuerza la urgencia de completar los esquemas de vacunación en la región.

“Queremos que nuestros niños estén protegidos. Si tienen su esquema completo, van a estar seguros frente a varias enfermedades que hoy representan un riesgo sanitario”, enfatizó Valdivia, al invocar a los padres de familia a cumplir con el calendario de inmunizaciones.

La funcionaria reconoció que uno de los principales obstáculos para completar la cobertura es la temporada de lluvias, que dificulta el desplazamiento del personal de salud, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. En la ciudad, se exhortó a los padres a acudir con sus hijos a los establecimientos de salud, mientras que en las áreas más alejadas se despliega brigadas que visitan directamente las viviendas.

VIDEO RECOMENDADO