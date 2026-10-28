Un total de 638 títulos de propiedad rural fueron entregados a agricultores del distrito de Salamanca, en la provincia de Condesuyos, con el fin de formalizar sus terrenos y brindarles seguridad jurídica sobre sus propiedades.

Los documentos permitirán a los beneficiarios acreditar legalmente la titularidad de sus predios y proteger el patrimonio de sus familias, además de contar con mejores condiciones para desarrollar sus actividades agrícolas y ganaderas.

La entrega se realizó como parte del proyecto de mejoramiento del servicio de catastro, titulación y registro de predios rurales que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Agricultura.

Del total de documentos, 155 corresponden a la unidad territorial Salamanca I y otros 483 a Salamanca II. El proceso estuvo a cargo de la Subgerencia de Formalización y Titulación de la Propiedad Agraria.

La ceremonia se desarrolló en la plaza de Chuquibamba y contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez; el gerente regional de Agricultura, Alonzo Manrique Zeballos; el alcalde de Salamanca, Williams Bolívar Pachao, además de autoridades locales y representantes del sector agrario.

Con esta entrega, se busca avanzar en la formalización de los predios rurales de la región. Sin embargo, aún se requiere conocer cuántos terrenos faltan titular en Salamanca y en otras provincias de Arequipa para dimensionar el avance de este proceso.