Ocho personas intervenidas por incumplir la ley seca y conducir en estado de ebriedad durante las elecciones generales del último domingo fueron procesadas y sentenciadas en pocas horas en Arequipa por el delito de peligro común. Cabe precisar que la condena no fue con prisión.

Los ciudadanos fueron detenidos durante la madrugada del 12 de abril por incurrir en el delito de peligro común, en pleno desarrollo de las restricciones electorales. Tras su intervención, fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde sus casos se resolvieron en menos de tres horas.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, a cargo de la jueza Gildys Álvarez Quispe, aplicó el principio de oportunidad luego de que los detenidos reconocieran los hechos. Esto permitió cerrar los procesos de manera rápida, tras el pago de la reparación civil que varió de 400 a 2 mil soles, de acuerdo al grado de alcohol encontrado en la sangre.

Con esta medida, los intervenidos fueron liberados y ejercieron su derecho al voto, pese a haber sido retenidos horas antes.

La atención inmediata fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensa Pública, que operan dentro del sistema de flagrancia, activado especialmente para la jornada electoral del domingo.