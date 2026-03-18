Al menos ocho personas resultaron heridas tras el choque entre una camioneta y un bus de la empresa Megabus Aqp, que presta servicio hacia el distrito de Tiabaya. El accidente ocurrió esta tarde en la intersección de la Av. Independencia con Trabada, a una cuadra del colegio Independencia Americana, en el Cercado de Arequipa.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la camioneta, quien llevó la peor parte, fue trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, junto a los pasajeros heridos del bus de transporte público.

8 personas heridas por choque en la Av. Independencia con calle Trabada

La camioneta de placa BNK-879, según registros de la Sunarp, pertenece a la empresa C&C Gutiérrez S.A.C., mientras que el bus de placa V7P-826 figura a nombre de Sandra Manrique Corrales y Jesús Rodríguez Vizcarra.

Las primeras evidencias indican que la colisión fue de gran intensidad. La parte delantera de la camioneta quedó completamente destrozada, lo que hace pensar la amginitud del impacto con el lado derecho del bus.

La parte delantera de la camioneta quedó destrozada, tras el choque en la Av. Independencia con calle Trabada

Tras el accidente, el conductor del bus, Jesús Rodríguez fue intervenido por la Policía, mientras que las investigaciones se encuentran a cargo de la comisaría de Palacio Viejo para determinar las causas del siniestro y las respectivas responsabilidades.

RELACIÓN DE HERIDOS

Christopher Flores Lazo (29) Florencio Taipe Landeo (34) Milton Montero Muñoz (32) Giancarlo Delgado López (279 Yudith Huamaní Calla (32) Rosario Cabrera Taco 862) Wilfredo Parizaca Casaperalta (57) Ramírez Zeballos de Lobos (47).

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