El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Canazas T., investigado por el presunto delito de extorsión a un familiar, en un caso que podría derivar en una condena de hasta 17 años y 6 meses de cárcel.

La medida fue solicitada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Hunter y sustentada por el fiscal Luis Enrique Ruiz Caro Pérez, quien presentó pruebas que vinculan al imputado con el delito. El juzgado consideró que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, además de que el acusado no cuenta con arraigo domiciliario, laboral ni familiar.

Según la investigación de la Fiscalía, la víctima comenzó a recibir mensajes extorsivos a través de WhatsApp desde el 11 de marzo, en los que le exigían el pago de 10 mil soles bajo amenazas de atentar contra su familia. Como parte de la presión, también le enviaron fotografías de armas. Ante esta situación, la persona afectada acudió a la División de Investigación Criminal (Divincri) y denunció el hecho, indicando que ya había depositado 200 soles.

Las diligencias fiscales incluyeron la geolocalización y videovigilancia, lo que permitió identificar a los involucrados. En una primera intervención se detuvo a Carlos Molina, titular de la cuenta bancaria donde se depositó el dinero, quien señaló a Adriel López como su contacto. Ambos colaboraron con las investigaciones y brindaron información que permitió la captura de Jonathan Canazas, quien sería concuñado de la víctima.

Durante el periodo de prisión preventiva se realizarán diversas pericias, entre ellas análisis informáticos, extracción de datos de los celulares incautados, levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, entre otras.

Carlos Molina y Adriel López afrontarán el proceso en libertad, mientras continúan las investigaciones del caso.

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