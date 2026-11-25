Un total de 99 efectivos policiales de la región Arequipa podrían ser retirados temporal o definitivamente de la institución ya que están a la espera de que las propuestas de sanción por infracciones graves y muy graves cometidas, sean resueltas en segunda instancia de la Inspectoría.

El coronel PNP Juan Torres Aragonés, jefe de Inspectoría, informó que entre las infracciones más recurrentes están la inasistencia al servicio por más de tres días, la falsificación de descansos médicos para justificar su ausencia al trabajo y la conducción en estado de ebriedad. Precisó que si bien emitieron resoluciones con propuestas de sanción para cada uno de los implicados, corresponde a la instancia de decisión final emitir un pronunciamiento sobre las mismas.

145 POLICÍAS CON SUSPENSIÓN

El jefe de Inspectoría refirió que hay otros 145 agentes policiales que ya registran sanciones firmes por infracciones leves, que comprenden entre dos y diez días de sanción simple. Estas medidas quedan registradas en sus legajos personales. “Son deméritos para sus procesos de ascenso y para su tiempo de servicios”, explicó el oficial tras señalar que en lo que va del año se ha registrado poco más de mil denuncias, de las cuales 188 están por resolver. Sin embargo, el coronel aclaró que no todas terminan en sanciones, debido a que algunas son anónimas y no se pueden corroborar en las investigaciones.

Uno de los casos recientes involucra a un efectivo de la comisaría de Tiabaya, denunciado por presuntamente agredir a un hombre intervenido la noche del último domingo por conducir en aparente estado de ebriedad.

Según la denuncia, la agresión habría ocurrido en dos momentos, uno cerca del vehículo estacionado en la calle y, posteriormente, al interior de la comisaría. El denunciante pasó su reconocimiento médico legal y presentó imágenes de las lesiones. En su declaración mencionó a dos policías, uno como presunto agresor y otro como testigo. “Lo que se tiene que esclarecer acá es por qué fue agredido físicamente”, señaló el coronel Torres.