Un cargamento de 12.5 toneladas de explosivos cayó en manos de una banda de delincuentes que haciendo uso de arma de fuego interceptaron el camión que lo trasladada hacia una mina en la provincia de Caylloma en Arequipa. Los asaltantes dispararon contra la unidad, golpearon a sus ocupantes y los mantuvieron retenidos mientras se apoderaban de la mercadería.

El atraco ocurrió minutos después de las 3 de la tarde del último sábado en el tramo comprendido entre los kilómetros 607 y 610 de la Panamericana Sur, en la provincia de Caravelí. El camión Isuzu de placa V9T-763 había partido de Lurín, en Lima, con destino al fundo Huayllacho, sector Bateas, en la provincia de Caylloma.

Según la denuncia hecha por los agraviados, una camioneta negra cerró el paso del camión para detenerlo y desde el vehículo, los delincuentes abrieron fuego. Uno de los proyectiles impactó en el parabrisas del lado del copiloto, mientras que otro alcanzó el espejo retrovisor izquierdo.

Al instante, tres sujetos encapuchados descendieron de la camioneta y redujeron violentamente al conductor Ronald Vilca Uscapi (39) y a Juan Pinto Gómez (69), un ex policía que cumplía labores de seguridad.

Los delincuentes les cubrieron la cabeza y los trasladaron contra su voluntad a un descampado mientras se apoderaban de los 12 mil 500 kilos de explosivos marca AMEX. Además, les arrebataron sus celulares y una pistola Baikal 9 milímetros abastecida. Tras consumar el robo, las víctimas junto con el camión fueron abandonados en un descampado cerca del kilómetro 607 de la carretera Panamericana Sur.