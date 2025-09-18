El mecánico Wuilliam Lazo Zúñiga tiene una pierna amputada y la otra con serios daños, luego que el 22 de julio fue aplastado por un camión cargado con cemento, cuando ingresaba a su centro de trabajo en sector de Ríco Seco, distrito de Cerro Colorado.

Hace 10 días le dieron de alta para que continúe su recuperación en su vivienda, en el sector de 3 de Octubre. Sin embargo, la atención médica en la clínica San Juan de Dios ha generado ha acumulado la deuda de más de 100 mil soles y los responsables, propietaria y conductor del camión, no se hacen cargo de los gastos.

“Estaba ingresando al taller donde laboraba, por ser una zona industrial no escuché y el camión ya estaba encima, perdí el conocimiento. Cuando reaccioné mi fanmilia me dice que la dueña y el chofer del camión no han dado ningún sol para mi recuperación. El chofer huyó del accidente y después se puso a derecho y dio un monto de dinero que está retenido en el Banco de la Nación. Nosotros estamos en el abandono”, se quejó.

El SOAT del camión cubrió una parte de las atenciones médicas y la familia han tenido que conseguir el dinero mediante préstamos y vendiendo artefactos.

“Desde el 22 de julio comenzó una pesadilla para mi familia, tengo una niña con discapacidad y mi esposo era el único sustento. Gracias a Dios ha podido recuperarse, no puede mover la pierna derecha y ha perdido la pierna izquierda. En la clínica San Juan de Dios estamos debiendo sangre, todavía va a sus coraciones y rehabilitaciones. Mi niña está perjudicada porque no toma medicamentos y no va a terapias”, señaló la esposa, Delia Aycachi.

La familia de Wuilliam Lazo pide a la jueza del Tercer Juzgado de Cerro Colorado justicia para su esposo. Las personas que deseen ayudar puede hacerlo mediante el número Yape: 973687853, que se encuentra registrado a nombre de Delia Aycachi.

