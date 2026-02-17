Aún con el cordón umbilical y completamente desnuda, una bebé recién nacida fue encontrada abandonada en la calle Sánchez Cerro, en la zona de Cerro Salaverry, en la ciudad de Arequipa.

Fue una joven que al encontrar a la recién nacida en la vía pública, trasladó y entregó a la bebé al personal de Serenazgo de Socabaya.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde ingresó a las 10:52 de la mañana de hoy. Según informaron desde el nosocomio, la pequeña tenía entre dos y tres horas de nacida al momento de ser hallada.

La recién nacida fue encontrada desnuda y trasladada por los serenos de Socabaya al hospital (Foto: Difusión)

Para poder afiliarla al Seguro Integral de Salud (SIS) y garantizar su atención médica, el personal del hospital la registró con el nombre de Dulce María Honorio Delgado. Tras su ingreso, fue atendida por el equipo médico, que logró estabilizarla. Al momento, se encuentra en condición estable y en proceso de recuperación.

SOLICITAN APOYO

Desde el hospital se ha hecho un llamado urgente a la población para apoyar a la menor con donaciones de pañales, leche en fórmula, ropa de recién nacida y abrigo. Los aportes pueden entregarse en la Oficina de Asistencia Social del Servicio de Emergencia del nosocomio.

En paralelo, se ha alertado a las postas y centros de salud de la zona para que estén atentos ante cualquier mujer que presente signos recientes de haber dado a luz. El objetivo es proteger a la recién nacida y asegurar que la madre, de ser ubicada, reciba también la atención médica.

