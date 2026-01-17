La madrugada de este sábado, un bus interprovincial de la empresa Turismo Mendívil protagonizó un fatal accidente en el sector de Imata, cuando el conductor Roly Rojas Vizarreta (34) perdió el control del vehículo que se dirigía desde Arequipa hacia Cusco. El aparatoso despiste generó pánico entre los pasajeros y dejó un saldo trágico que escaló rápidamente de 14 a 28 heridos, incluyendo dos menores de edad (uno de 8 años y un bebé de 11 meses) además de una persona fallecida.

El Cuerpo General de Bomberos y unidades de serenazgo de Yura acudieron de inmediato al lugar del siniestro para atender a los afectados, coordinando el traslado urgente de los lesionados hacia centros médicos cercanos. Varios pasajeros graves fueron derivados al área de emergencia de la Clínica San Pablo con apoyo de los efectivos locales, mientras el conductor quedó detenido bajo custodia policial por el presunto delito de homicidio culposo.

La Policía de Carreteras Nacional inició las primeras diligencias para esclarecer las causas exactas del despiste, aunque reportes preliminares apuntan a las difíciles condiciones climáticas que caracterizan el sector de Imata como posible factor determinante del accidente.

El incidente se produce apenas días después de otra tragedia vial en Arequipa, cuando el jueves 15 de enero un bus cayó por un acantilado de casi 50 metros en el sector Mungui de Cotahuasi, provincia de La Unión, dejando tres personas fallecidas y más de veinte trabajadores mineros heridos. Hasta el momento, la empresa Turismo Mendívil no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el accidente en Imata que mantiene en vilo a las familias de los involucrados.