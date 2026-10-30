Arequipa: acuchillan a adolescente de 17 años en Paucarpata

Un adolescente de 17 años fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca durante la madrugada de hoy en el distrito de Paucarpata. El menor fue auxiliado por personal de Serenazgo de la municipalidad distrital y trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza.

El adolescente fue hallado en la intersección de la avenida Jesús con la calle Los Geranios. Presentaba heridas sangrantes en el abdomen, la cabeza y las piernas, producto de varios cortes.

Hasta el área de cirugía del hospital llegaron agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes se entrevistaron con la madre del menor para recoger información sobre lo ocurrido. El caso también es investigado por la Fiscalía de Familia.

Según la versión proporcionada por la madre a la Policía, el adolescente habría salido de su vivienda sin autorización y, durante su salida, fue atacado por varias personas que luego escaparon del lugar.

La Policía realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables. Para ello, también se revisarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.