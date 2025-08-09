Médicos especialistas que inspeccionaban las nuevas ambulancias entregadas en Majes, Caylloma, alertaron que algunos equipos llegaron sin piezas y accesorios instalados. Durante la revisión, el personal identificó la ausencia de componentes en el equipamiento médico, lo que podría retrasar su uso.

Este hecho quedó registrado en videos difundidos en medios locales, donde se observa a los doctores revisando el interior de las unidades. Una de ellas advirtió que el equipo para laparoscopias y cirugías cerradas —como apendicectomías y operaciones de vesícula— no estaba completo, ya que faltarían algunas piezas para que funcione.

DEFENSA

Frente a estas observaciones, el gerente regional de Salud, Walther Oporto, restó importancia al problema y aseguró que el equipamiento está completo. “Tendrán que armarlo, tendrán que hacerlo funcionar. Es posible que haya algunos enchufes que no estén ahí, pero igual va a funcionar porque es nueva”, respondió.

Las 22 ambulancias fueron entregadas por el Gobierno regional para su distribución en zonas urbanas y rurales de la región, con un presupuesto superior a los 11 millones de soles, equivalente a 500 mil soles por vehículo.

La ceremonia de entrega se realizó en José Luis Bustamante y Rivero, con la presencia de alcaldes provinciales. Sin embargo, varias unidades aún no llegan a sus destinos finales, especialmente en distritos alejados como La Unión y Cotahuasi. Es el caso de la ambulancia asignada al distrito de El Toro.

AUTORIDAD

El alcalde, Jonathan Alvarado, informó que la unidad permanece en Aplao, Castilla, en proceso de inventario y revisión, y que recién el 17 de agosto se prevé su entrega oficial. También expresó su malestar porque algunos médicos no quieren trasladarla al anexo de Caspi.

“Esa es mi incomodidad porque yo gestioné esta ambulancia para mi distrito y tiene que estar aquí para atender emergencias. Cuatro personas fallecieron por falta de ambulancia y no sería justo que no esté en Caspi. El CLAS Cotahuasi quiere usarla para otros sectores. El lunes me reuniré con el gerente para manifestar esto”, declaró.